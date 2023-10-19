«Нарушается защитный барьер»: почему в осенне-зимний период выпадают волосы

Как известно, в осенне-зимний период люди сталкиваются с целым рядом проблем: обострения заболеваний, ослабевшее здоровье, депрессия и много чего еще. Одной из таких неприятностей является выпадение волос, которое даже может перерастать в облысение.

Косметолог-эстетист и преподаватель по косметологии Вера Слабова рассказала нам, почему волосы в холодное время года слабеют и выпадают и как можно их защитить.

«Из-за неправильного ухода осенью и зимой можно наблюдать безжизненные волосы — происходит такое с теми, кто пренебрегает защитой от вредных УФ-лучей. Кожа головы подвергается излучению, так как в холодное время года солнечного света даже больше, чем летом, а организм ослаблен резкими сменами погоды. Нарушается защитный барьер, и от этого возникают сухость, ломкость, тусклость и выпадение волос», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Правильно подобранный домашний уход, добавила специалист, поможет нивелировать вред ультрафиолетового излучения и быстрее восстановить структуру волос.

«В осенне-зимний период для волос важно и питание, и увлажнение, и защита. Обязательно нужно носить головной убор, использовать маски с питательными составами и маслами, принимать витамины группы B, делать пилинг, который будет отшелушивать мертвые клетки кожи с головы и позволит питательным компонентам проникать глубже. Также не помешает дополнительно наносить на волосы и кожу головы масло жожоба, арганы или макадами», — сообщила косметолог.

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