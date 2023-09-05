«Пейте больше воды»: как избежать осенних проблем с кожей и волосами

Смена погодных условий всегда негативно сказывается на состоянии кожи, волос и ногтей. Холодный воздух на улице, сухой в помещении, сильный ветер — все это влияет на то, что кожа начинает сохнуть, шелушиться и становиться склонной к покраснениям и воспалениям.

Екатерина Константиновская, дерматокосметолог и главный врач сети клиник рассказала, что происходит со здоровьем человека в осенний период.

«Нарушается кровоснабжение кожи, истончается гидролипидный барьер кожи, который препятствует излишнему испарению жидкости с ее поверхности, перепады температур делают кожу более чувствительной. Вторым сильным фактором становится снижение иммунитета. Сезонных овощей и фруктов в рационе становится меньше, падает уровень витаминов. Мы начинаем чаще болеть, пить противовоспалительные средства и антибиотики. От этого прежде всего страдают ногти и волосы», — пояснила эксперт.

Чтобы организм не «сыпался», а кожа выглядела здоровой и сияющей, можно начать профилактику. По словам врача, ничего экстраординарного в этом плане от человека не требуется.

«Пейте больше воды, хорошо увлажняйте кожу, делайте маски и салонные процедуры, можно пройти курс биоревитализации. Витамины и микроэлементы — ваши друзья при поддержании иммунитета. Также не забывайте про перчатки и головные уборы, так вы защитите кожу рук и головы от ветра и холода. И не забывайте о полноценном питании. Включайте в рацион побольше продуктов, содержащих ненасыщенные жиры», — порекомендовала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Помимо прочего, Константиновская посоветовала уделять особое внимание проблемной коже, ведь она страдает в первую очередь. При появлении акне и розацеа не будет лишним обратиться к специалистам. Дерматолог не только определит источник проблем, но и подберет подходящие средства для восстановления кожи.

Ранее специалист назвала виды дерматита, которые нельзя лечить самостоятельно.