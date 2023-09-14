«Не дают опухоли расти»: нутрициолог раскрыла неожиданную пользу грибов для здоровья

Бытует мнение, что грибы — тяжелая, но сытная еда, не отличающаяся положительными свойствами. Однако, как выяснилось, их польза ничуть не меньше, чем у популярных в народе овощей.

Нутрициолог и сооснователь Академии «PRO Здоровье» Ксения Черная рассказала, каким образом содержащиеся в грибах вещества влияют на иммунитет.

«Альфа- и бета-глюканы в грибах обладают уникальными адаптогенными свойствами ― помогают организму реагировать на стресс и адаптироваться к нему. Это в том числе происходит за счет антиоксидантного действия и повышения иммунитета. Также бета-глюканы оказывают противоопухолевый эффект, который можно сравнить с заморозкой. Они не дают опухоли расти и выводят из организма продукты ее распада», — сообщила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В больших количествах, по словам собеседницы, эти вещества присутствуют в грибах Японии и Китая ― шиитаке, миитаке, рейши, кардицепсе, а также ежовике, который встречается и в России.

«Ежовик также содержит гериценоны и эринацины, которые помогают поддерживать высокую активность нервных клеток и когнитивные функции даже у людей в возрасте. Поэтому он является особенно ценным продуктом при болезни Альцгеймера», — отметила нутрициолог.

Другие грибы с высоким содержанием глюканов имеют также и свои уникальные особенности. Так, если основная задача ― укрепить иммунитет, лучше использовать рейши. Его можно добавлять в различные блюда или напитки в виде порошка. Кордицепс особенно хорошо влияет на функции легких, миитаке контролирует уровень сахара в крови, а шиитаке ― количество холестерина.

«Привычные грибы средней полосы в основном ценят за другие свойства. Они являются источником пищевых волокон и пробиотиком, поэтому несут пользу для микрофлоры кишечника. Но только в том случае, если с ЖКТ все в порядке, поскольку грибы тяжело перевариваются», — подытожила собеседница.

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