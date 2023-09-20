Не ходить в лес и не брать нож: как правильно провести Осенины

Издавна Осенины считаются праздником урожая и прихода осени. Несмотря на то, что в православном календаре день называется Рождеством Богородицы, под влиянием народных примет и поверий он преобразился, смешавшись с суевериями и традициями простых людей.

В эту дату крестьяне завершали работы в поле: жатву, вывоз хлеба, сбор льна. Однако существовали и дела, которые приходилось откладывать на потом: считалось, что они накличут беду.

Чего нельзя делать в Осенины

Некоторые из древних примет актуальны до сих пор и соблюдаются многими людьми. Например, категорически запрещается в эту дату устраивать уборку в доме, иначе счастье его покинет. То же касается любых видов рукоделия — человек, взявшийся за шитье или пряжу, накличет на себя беду, а о радостных моментах надолго забудет.

Не стоит в Осенины ходить босиком — болезни на ноги налипнут, а если еще и по мокрому полу — появится риск лишиться возлюбленной или возлюбленного. Кстати, свататься в указанный день тоже не рекомендуется, потому что заключенный впоследствии брак окажется недолгим и несчастливым.

Помимо прочего, нельзя брать в руки нож или другие острые предметы и выбрасывать остатки еды со стола. А девушкам еще и необходимо отказаться от одиночных походов в лес.

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Как провести день

Приметы говорят, что в Осенины нужно посвятить себя огороду и садовым работам. Кроме того, можно печь хлеб — он подарит здоровье и долголетие тому, кто его съест. Если же в семье еще нет ребенка, стоит обратиться к силам природы с соответствующей просьбой, загадать желание. Оно обязательно сбудется.

С точки зрения православия инструкций по Рождеству Богородицы куда меньше, но они все-таки есть. Например, священники предлагают молиться Божией Матери о здоровье, детях и семейном счастье, а также помогать нуждающимся.

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