Не магия, а мошенничество: как добиться справедливости, если вас обманула гадалка

Поход к гадалке может привести к потере больших денег или другого имущества. Чаще всего это происходит из-за мошеннических действий при гадании, за которые можно привлечь к уголовной ответственности.

Деятельность гадалок носит консультативный характер. Об этом они предупреждают своих клиентов, которые самостоятельно принимают решение, что им делать со словами, сказанные гадалкой. Такая эзотерическая услуга не рассматривается как мошенническая.

«Но так нельзя сказать про магические ритуалы, которые способны снять порчу или приворожить кого-то. В таких действиях есть состав преступления, ответственность за которое предусмотрено статьей 159 УК РФ «Мошенничество»», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

По словам специалиста, доказать факт мошенничества при гадании сложно, так как с гадалкой не подписывается договор или соглашение, а она маскирует свои услуги под консультации. Но привлечь ее к ответственности можно.

«Например, если есть запись сеанса гадания на телефоне или, возможно, остались сообщения, которые могут подтвердить факт мошенничества, где также может присутствовать примеры вымогательства денег», – уточнил эксперт.

Все это может выступать в качестве доказательной базы, на основе которой правоохранительные органы смогут провести соответствующую проверку.

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