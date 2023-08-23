Никаких ограничений: коллекторы получат больше возможностей по выбиванию долгов

Коллекторы станут еще навязчивее. Они смогут писать должникам в течение дня неограниченное число сообщений. Сейчас в Госдуме рассматривается проект, который должен урегулировать работу коллекторов.

Напрямую взаимодействовать с должником коллекторы могут не чаще раза в неделю. Звонить можно один раз в сутки. А вот количество сообщений неограниченно. Но есть нюанс.

«Депутаты решили, что после того, как должник ответит на первое сообщение коллектора или его представителя, далее ему могут писать в течение дня без всяких ограничений. Это будет продолжаться до тех пор, пока диалог двух сторон не будет завершен», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

Кроме того, звонить сможет не только сам коллектор, но и искусственный интеллект. А сами коллекторы смогут использовать псевдонимы, поскольку также могут подвергнуться угрозе со стороны должников.

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