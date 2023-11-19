Не только психолог: названы неочевидные способы борьбы с паническими атаками

Панические атаки — довольно распространенная проблема, с которой может столкнуться любой человек, от подростка до пенсионера. Справиться же с ними бывает непросто.

Артур Вафин, психолог и автор Telegram-канала «Психолог Артур Вафин», рассказал нам, как противостоять паническим атакам.

Как бороться

«Когда случается паническая атака, самое правильное действие, конечно, это связаться с психологом. Но такие возможности случаются не всегда: психолог может быть занят, у вас нет денег на оплату консультации и так далее. Тогда можно попробовать обратиться к знакомому человеку хотя бы за разговором, но с пониманием всех рисков — вам могут отказать в помощи или даже воспользоваться вашим доверием», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если приступ застал человека неожиданно, добавил специалист, нужно успокоиться, попробовать продышаться, закрыв глаза. Затем открыть их и сфокусироваться на каком-нибудь предмете.

«Можно представить место, где вам хорошо: дача, море, пляж — все те места, где вам спокойно и хорошо. Однако в любом случае с паническими атаками лучше обращаться к психологу. Вспомним фильм «Сопрано», в котором мафиози Тони Сопрано много лет ходит к специалисту. Беседы с ним помогают даже преступнику не только справиться с паническими атаками, но и эффективно вести бизнес, каким грязным он бы ни был», — подчеркнул Вафин.

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Что вызывает

Также психолог объяснил, из-за чего могут возникать панические атаки. Их происхождение не всегда бывает простым и очевидным.

«Причины панических атак могут быть самыми разнообразными: от физиологических, когда ваш организм атакует психику, до социально-психологических. Например, в детстве вы увидели смерть животного, как результат — сталкиваетесь с проблемами при виде сырого мяса», — сообщил собеседник.

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