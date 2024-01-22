Нужна вода, нужна трава: что спасет россиян во время магнитных бурь

Очередные магнитные бури накрыли Землю, а значит, метеочувствительным людям предстоит в очередной раз столкнуться с ухудшением самочувствия.

Врач-невролог Кира Шульц рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что стоит предпринять в этом случае.

«Пациентам, которые страдают гипертензией, повышением артериального давления, необходимо контролировать его, принимать медикаменты, а также следить за пульсом. Кроме того, стоит употреблять большее количество воды, временно ограничить физические нагрузки», — посоветовала врач.

Она уточнила, что допускаются пешие прогулки на свежем воздухе. Жилье нужно чаще проветривать, а если есть возможность, то и увлажнять воздух. Увлажнители спасают, в особенности, когда работают радиаторы отопления.

«Также мы можем обратить внимание на то, что нужно снизить употребление кофеинсодержащих препаратов и напитков — кофе, крепкого чая, какао. Их следует заменить на более легкие — травяные чаи, компоты или просто чистую воду. В питании рекомендуется употреблять больше овощей и фруктов», — подчеркнула Шульц.

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