Похищения, убийства и теракты: объясняем, в какие страны лучше не ездить отдыхать

Экзотическая природа, старинная архитектура и богатая самобытная культура. Именно это многие ищут в путешествиях. Но стоит понимать, как бы ни привлекательны были некоторые маршруты, есть по-настоящему опасные для туристов страны.

Причиной может быть преступность, терроризм и военные конфликты. Одним из примеров опасной страны является Сирия. Там продолжаются военные действия, и риски для туристов здесь очень высоки. Рекомендуется избегать поездок в эту страну до тех пор, пока ситуация не улучшится.

«Многих манит экзотический отдых в Йемене. Но туристов здесь часто похищают для выкупа. Эта же опасность подстерегает вас в Сомали. На данный момент считается самой опасной страной в Африке. Многие слышали о пиратах, но это меньшая угроза. Власть никак не контролирует ситуацию, поэтому любого человека там могут убить без причины», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» турагент Милана Медведева.

А турагент Сергей Алексеев предупреждает насчет Ливии. Конечно, это одно из древнейших государств, здесь сохранились античные храмы, дворцы и целые города. Но одновременно с этим здесь нередки военные конфликты и террористические акты.

«Хотя к русским туристам здесь относятся обычно довольно дружелюбно, я бы не советовал рисковать, даже несмотря на низкую стоимость путевки. Даже в столице Триполи обстановка весьма напряженная», – заключил эксперт.

Чтобы избежать опасностей в путешествии, лучше отправиться в поездку по России. Вот несколько небанальных направлений.