«Отпугиватели неприятны»: садоводы рассказали, как защитить деревья от грызунов

Начало холодов — довольно сложный период для дачников и садоводов, ведь им приходится заниматься подготовкой участков к зимовке. Одной из составляющих данного процесса является защита деревьев от грызунов.

Кто уничтожает сад

Представители команды «Garden Shop» садового центра «Imperial Garden» рассказали, какие животные представляют опасность для растений, а также назвали методы борьбы с ними.

«Кроты и полевые мыши опасны тем, что подселяются в подпол или погреб, могут испортить урожай. Кроме того, крот, например, способен в поисках пищи повреждать корневую систему деревьев и растений, а мыши — съедать почки, соцветия и корни различных кустарников, что приводит к гибели растений», — предупредили собеседники интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Как бороться с нашествием

Тем не менее, упомянутые грызуны — не смертельная проблема. Конечно же, истреблять их не рекомендуется, но вот обезопасить сад от них стоит.

«Защитить деревья в саду можно, обмотав стволы тростниковыми матами, побелив осенью стволы или поставив ультразвуковые отпугиватели, которые издают высокочастотные звуки — они неприятны для таких животных», — отметили садоводы.

Ранее эксперт рассказал, как правильно подготовить дачу к осенне-зимнему периоду.