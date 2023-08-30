Опустошить, обесточить, очистить: как правильно подготовить дачу к осенне-зимнему периоду

С приближением холодного времени года приходит время подготовки дачи к осенне-зимнему периоду. Что в этот период нужно делать с участком, рассказал Роман Арестов — соведущий рубрики «Про ремонт» на телеканале «Эфир» и сооснователь студии дизайнерских ремонтов «Дом ремонта Гвард» в Казани.

Первое, чем стоит озаботиться, по мнению эксперта, это защита растений. Нужно сохранить их здоровье и плодоносность до самой весны.

«Первым шагом мы защищаем растения от холодов. Обрезаем листья, ветки и лишние побеги. Также надо защитить наиболее чувствительные растения. Для этого можно использовать специальные материалы, например, агроволокно, геотекстиль или просто сено. Не будет лишним очистить участок от сорной травы, такой подход поможет избежать многих проблем по весне», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Следующий этап — опустошение труб. Чтобы они не заржавели, всю воду нужно слить. То же самое касается систем полива и любых шлангов. Если в дачном доме предусмотрено отопление, его тоже придется осушить. Исключение — антифриз, его из труб можно не сливать. При наличии бассейна его надо опустошить и убрать в сухое место. Если он вкопан — чем-нибудь накрыть. Далее следует заняться самим домом.

«Нужно обесточить его. В зимний период, особенно в дачных комплексах, периодически бывают перепады напряжения, это может негативно сказаться на любой технике, да и на проводке, вплоть до пожара. Оборудование, которое смонтировано, и которое нельзя убрать, отключаем. Также проверяем крышу, окна и двери на наличие каких-либо повреждений. Так мы защитим дом от попадания внутрь осадков — от дождя или снега», — сообщил Арестов.

Немаловажно защитить свою дачу и от воров. Обезопаситься на 100%, конечно, не получится. Однако минимизировать риски необходимо, считает эксперт. Например, достаточно будет поставить сигнализацию и надежный замок или убрать все, что может спровоцировать человека на кражу, с видных мест.

Нельзя забывать и о защите от грызунов, которые способны повредить многие вещи, а также оставить массу иных неприятных сюрпризов.

«Нужно навести чистоту в самом доме. Убрать все продукты, чтобы не провоцировать появление грызунов и насекомых. Все поверхности стоит очистить от жира, так как он привлекает внимание мышей и крыс», — заключил Арестов.

Ранее подмосковные дачники рассказали, что нужно сделать на участке осенью.