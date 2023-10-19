Против депрессии и бессонницы: выяснилось, какой алкоголь может быть полезен в осенне-зимний период

Осень и зима — довольно сложный во всех смыслах отрезок года, когда проблемы с психическим и физическим здоровьем усугубляются и становятся более частыми. Бороться с этим можно приятными способами.

Чтобы пережить холода спокойно, люди прибегают к различным методам поддержки организма. Однако мало кто знает, что помимо спорта, лекарств, овощей и фруктов в этом может помочь и алкоголь. Врач общей практики Мария Беляева рассказала, как спиртное может превратиться из вредной привычки в «лекарственное средство».

Будьте внимательны: материал рекомендуется читать только лицам старше 18 лет. Все сведения, содержащиеся в этой статье, предназначены только для общей информации и не должны рассматриваться в качестве замены медицинских советов вашего лечащего врача или любого другого профессионала из сферы здравоохранения.

Богато антиоксидантами

«В осенне-зимний период обостряются некоторые проблемы, например, депрессии и другие неприятные состояния. В этом случае алкоголь действительно может помочь, но только в маленьких дозах. Например, можно выпивать бокал красного вина в день, если имеется необходимость. Оно богато антиоксидантами, а потому принесет определенную пользу», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При нарушениях сна, добавила Беляева, можно принимать виски в небольших количествах. На Западе существуют исследования, подтверждающие, что этот алкогольный напиток помогает.

Фото: [ freepik.com ]

Не всегда благо

Врач предупредила, что не все горячительные напитки одинаково безобидны и могут применяться в качестве терапии. Существуют и те, что несут исключительно вред.

«Пиво, коктейли, ликеры и сладкие напитки в холодное время года лучше не употреблять. Это источник калорий, которые будут накапливаться организмом и приведут к ожирению. Правильный подход — выбор простого спиртного и ограниченный его прием», — подчеркнула терапевт.

Ранее мы рассказывали, каким должен быть рацион у любителей выпить.