Выжить после вечеринки: каким должен быть рацион у любителей выпить

О вреде алкоголя сказано уже достаточно, но до сих пор многие люди позволяют себе выпить бокал вина или пива на досуге. Несмотря на то, что о пьянстве в этом случае речи не идет, организм все равно получает определенный ущерб.

Нутрициолог Дарья Сенатова рассказала, каким должен быть рацион, чтобы здоровье не ухудшалось из-за приема спиртного. Существуют продукты, нивелирующие вред таких напитков.

Организм не справляется

«Этанол всасывается в желудке и вместе с кровотоком попадает в печень, где под действием фермента алкогольдегидрогеназы расщепляется до крайне токсичного вещества ацетальдегида. Затем усилиями альдегиддегидрогеназы это вещество нейтрализуется до уксусной кислоты и выводится через органы фильтрации», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При систематическом потреблении алкоголя, добавила эксперт, организм не справляется — этанол распадается не полностью, а продукты его окисления продолжают циркулировать в крови, нанося урон здоровью.

Нормализовать баланс

Минимизировать последствия приема подобных напитков позволит правильно подобранный рацион, нивелирующий их воздействие.

«Добавьте в рацион ферментированные продукты и напитки: комбучу, квас, квашеную капусту. Они помогут нормализовать баланс солей в организме и уменьшить вероятность появления головной боли после вечеринок», — отметила нутрициолог.

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Также, сообщила Сенатова, нужны минеральные воды для поддержания адекватного желчеоттока и детоксикации и продукты с высоким содержанием витамина B12: печень, яйца, скумбрия, сыр.

«Не менее важны витамин B3 (бобовые и цельные злаки) и цинк (тыквенные семечки, чечевица и все морепродукты), который способствует расщеплению и нейтрализации этанола. Для профилактики застоя желчи можно ввести в рацион кукурузные рыльца, одуванчик, артишоки или расторопшу, а костный бульон станет отличным источником аминокислот», — заключила собеседница.

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