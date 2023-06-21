Психика не выдержит: разбираемся, почему привычка доводить все до конца — это не всегда хорошая идея

Человеку свойственно совершать изо дня в день одинаковые ритуалы, которые совершенно не заметны и, порой, не объяснимы со стороны. Такие ритуалы принято называть привычкой. Некоторые из них критически опасны для ментального здоровья.

Например, привычка во всем искать негатив. Когда мы неверно даем оценку своим действиям и эмоциям, то в любой ситуации, которая, чаще всего, еще не произошла, видим плохую концовку. Мы привыкли предполагать самое худшее, и это очень разрушает самооценку.

«Еще одна вредная привычка — ругать себя за что-то не доведенное до конца. Бабушки и мамы учили: сделай дело – гуляй смело. Но на самом деле, человек устроен сложнее и не всем дано усидеть за кропотливой работой или просто за каким-то занятием дольше получаса. Особенно, если оно не нравится», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

И если вы постоянно заставляете себя завершить процесс, во что бы то ни стало, это негативно сказывается на психике. Такая привычка буквально запрещает организму вырабатывать дофамин.

Кроме того, не стоит копить в себе недовольство всем, что происходит вокруг. Если бы каждый раз при таких мыслях нас щипали, мы бы смогли увидеть как часто вещь, не требующая внимания, превращается в недовольство.

«Также с детства за нами следует привычка «проглатывать» обиду. Эмоции на публике для нас запрещены, но именно эта привычка считается самой опасной – негатив и сомнения копятся внутри, превращаясь в ком из нервов и тревоги. Его распутать самостоятельно почти невозможно, а вот создать очень легко», - уточняет эксперт.

Не обязательно, конечно, плакать по любому поводу, но и спускать сильные эмоции нельзя. Особенно гнев и огорчение.

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