Низкая самооценка и трудности в общении: разбираемся, нужна ли помощь тем, кто не может оторваться от своего отражения
Психолог Горькова объяснила, что таится за привычкой прихорашиваться перед зеркалом
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Долгое изучение отражения в зеркале часто ассоциируется с эгоизмом и тщеславием. Но не все так просто. Причины могут быть абсолютно противоположными. И зачастую человек, который не может оторвать от себя взгляд, нуждается в помощи.
«Часто смотрятся в зеркало тревожные и неуверенные в себе люди. Не имея внутренней ценности, они постоянно делают акцент на внешний облик. Им кажется, что так можно получить восхищение и уважение окружающих», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.
Потребность смотреть постоянно в зеркало также возникает у человека, который не умеет понимать свои чувства и эмоции. Отражающая поверхность позволяет увидеть те эмоции, которые испытывает человек. Все эти факторы могут мешать строить гармоничные отношения с окружающим миром, поэтому важно работать над правильной самооценкой.
«Если вы замечаете за собой нездоровое желание постоянно смотреться в зеркало, чувствуете себя неуютно, когда у вас нет такой возможности, или даже ощущаете приступ паники, то нужно срочно обращаться к специалисту», – заключила эксперт.
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