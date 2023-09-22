Разминать стопы и пах: как сохранить здоровье офисного работника

Принято считать, что работа в офисе — нечто крайне безопасное и простое. Однако в действительности отсутствие физических нагрузок не только не гарантирует крепкого здоровья, но еще и является препятствием на пути к нему.

Валерия Извекова, тренер осознанного фитнеса, назвала основные опасности подобной работы и методы борьбы с ними.

«Колени и область паха офисного работника на протяжении долгих часов согнуты, а ведь и там, и там находится много лимфатических узлов. Лимфа застаивается, и появляются проблемы по типу варикоза, отеков в ногах и органах малого таза. Поэтому я советую почаще вставать и разминать стопы. Это базовое правило, которое нужно выполнять раз в 30 минут, чтобы жидкости в организме циркулировали», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Очень важно, отметила специалист, делать упражнения для тазобедренных суставов — так запускаются в работу еще и поясница с животом. Кроме того, необходимо работать с грудной клеткой. Офисный сотрудник часто чувствует боли между лопатками, в шее, в спине. Это происходит из-за неэффективного паттерна дыхания, поэтому упражнения на дыхание и подвижность грудной клетки для офисных работников стоят на первом месте.

С глазодвигательным рефлексом тоже надо работать. Например, поставить ручку перед собой и начать перемещать в различные стороны, наблюдая за ней только глазами. Дело в том, что работа за монитором подразумевает долгую неподвижность взгляда. Из-за этого в течение дня начинают напрягаться мышцы шеи, плечи заворачиваются, формируется сутулая осанка.

Член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова добавила, что рацион офисного работника должен быть сбалансированным и обеспечивать необходимые питательные вещества.

«На завтрак, например, подойдет омлет с овощами, помидорами и шпинатом, а также грибы и нежирный сыр. Другой вариант — тосты с авокадо и яйцом, а также овсянка с ягодами и орехами. На обед можно приготовить гречку с тушеной рыбой или запеченную куриную грудку с киноа, брокколи, цветную капусту, а также салаты с миксом зелени и помидорами, авокадо и оливковым маслом», — рассказала специалист.

Хорошим вариантом для ужина, по мнению Кондауровой, будет рубленное или перекрученное мясо, например, куриные или рыбные котлеты с овощами. Подойдет и семга на гриле. В качестве перекусов в течение всего дня — греческий йогурт с медом и орехами, яблоки, бананы, груши, миндаль и сухофрукты.

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