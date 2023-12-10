Страх отказа и негативных последствий: выяснилось, почему мы боимся говорить о повышении

Перед Новым годом мы подводим итоги и ставим новые цели для карьерного и финансового роста. Мечтаем о работе в идеальной компании, о признании коллег и руководства. Но почему бывает так трудно требовать заслуженного повышения и успешно проходить собеседования?

Тренер по голосу, речи и публичным выступлениям Маргарита Меркулова рассказала, почему мы боимся просить повышения или проходить собеседования на новой работе, а также назвала правила, которые помогут подняться по карьерной лестнице.

Причины страха

По словам специалиста, большинство людей сталкиваются с четырьмя типичными проблемами.

«Во-первых, это страх отказа. который может подорвать самооценку и понизить мотивацию. Особенно если речь идет о переходе на очень привлекательное место работы», — пояснила Меркулова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Во-вторых, люди бывают попросту не подготовлены, потому что не осознают всей серьезности предстоящего разговора. В этом случае бывает сложно убедительно продемонстрировать свои достижения и подчеркнуть свою ценность для компании.

«В-третьих, это непонимание внутрикорпоративных процессов, то есть процедур, в рамках которых проходит повышение сотрудников, а также их связь с ограничениями бюджета компании и требованиями к кандидатам. В-четвертых, встречается страх негативных последствий, например, потери доверия у коллег», — отметила собеседница.

Правила поведения

Чтобы успешно пройти собеседование или поговорить с руководством о повышении, эксперт посоветовала придерживаться следующих правил. Подготовка к должности мечты должна быть продуманной.

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«Сформулируйте свою профессиональную роль и карьерные цели. Ваши задачи, навыки и амбиции должны совпадать с интересами организации. Осознайте вашу ценность для бизнеса: вы должны знать, к чему стремитесь и почему заслуживаете повышения», — подчеркнула тренер.

Меркулова порекомендовала записать успехи и результаты своей работы, чтобы анализировать свой прогресс, определять сильные стороны и подтягивать слабые.

«Если идете на повышение, регулярно общайтесь с руководством, Рассказывайте о своих достижениях, обсуждайте проблемы и предлагайте решения, помогайте начальнику осуществить его собственные карьерные цели. Фиксируйте все договоренности, уточняйте сроки и следующие шаги», — объяснила собеседница.

Изучите политику компании по вопросу повышения и следите за открытыми вакансиями, а когда повышение будет одобрено, обозначьте зону своей ответственности в новой роли, включая обязанности и зарплату.

«И не бойтесь получить отказ. Он не всегда означает, что ваш труд недооценили. Прислушивайтесь к мнению руководителя, выясните, что можете сделать, обговорите сроки. Если за это время ничего не изменится и вы поймете, что компания не заинтересована в вашем росте, возможно, стоит искать другую работу», — заключила Меркулова.

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