«Расставьте акценты»: выяснилось, какие уловки помогут пройти собеседование

Собеседование — необходимый этап для любого, кто устраивается на новую работу. Но как показать себя лучше, чем вы есть на самом деле? Как выглядеть большим профессионалом, даже если у вас не так много навыков?

Психолог Надежда Дмитриева рассказала об уловках, которые помогут произвести впечатление на работодателя компании, в которую вы хотите устроиться.

«В первую очередь нужна подготовка. По возможности обсудите с кем-нибудь из сотрудников компании, как ведут себя руководители: что это за люди, какой у них характер, что им нравится, а что недопустимо», — пояснила Дмитриева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист назвала такой разговор с сотрудником фирмы этапом разведки. Он дает понять, с какими людьми вам предстоит пообщаться, и предположить, в какой манере выстроить свое «выступление» перед ними.

«Далее идет этап самопрезентации. Подумайте, как вы должны выглядеть на собеседовании с учетом того, что узнали от сотрудника компании. Подготовьте речь, заучите важные фразы, порепетируйте. В резюме расставьте нужные акценты в зависимости от того, в каком месте вы хотите работать», — подчеркнула психолог.

По словам Дмитриевой, нужно выделиться из толпы еще на этапе отправки резюме. Но важно понимать, что хорошего HR-специалиста сложно обмануть какими-либо уловками. Их следует использовать, если вы действительно хороший специалист, а не просто пришли за хорошей зарплатой.

«Вы можете приукрасить свои достижения, и их подлинность будет сложно проверить. Но все равно это рано или поздно проявится. Плохо, если проявится в кризисной ситуации, когда от вас будут ждать профессионализма. Вы навредите самому себе: своей репутации и самооценке», — напомнила собеседница.

Специалист добавила, что с помощью уловок можно обмануть работодателя, но стратегически это невыгодно: так вы обманете только себя. По ее мнению, нужно быть честным с самим с собой.

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