Убирайся или плати: разбираемся, кто должен наводить порядок в съемной квартире по окончании аренды

В идеальном мире съемщики заезжают в идеально чистую квартиру и оставляют ее хозяину по окончании аренды ровно в таком же виде. Но в реальной жизни часто случаются неприятные ситуации. Например, жильцы оставляют после себя бардак и грязь.

Часто бывает, что хозяин квартиры, сдавший ее в ужасном состоянии, требует навести идеальный порядок перед выселением. А в противном случае грозится вычесть круглую сумму из залога.

«Избежать рисков обе стороны могут только в том случае, если пункт об уборке прописан в договоре. Там хозяин может расписать все требования к уборке, а также сразу указать сумму компенсации. Лучше всего рассчитать ее, опираясь на цены клининга в вашем регионе, а не просто брать с потолка», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

Однако эксперт уточняет, что некорректно включать пункт об уборке, если вы сами сдали квартиру, которая требовала затрат на клининг. И дело даже не в правилах приличия. Сейчас на рынке аренды жилья высокая конкуренция. И, скорее всего, потенциальные жильцы просто предпочтут другой вариант.

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