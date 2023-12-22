Выяснилось, за что собственники квартир буду платить больше в 2024 году
Адвокат Зарецкая рассказала, на сколько вырастут штрафы для владельцев квартир
Фото: [freepik.com]
В 2024 году вступают в силу изменения жилищного законодательства в области, касающейся владельцев недвижимости. Об этом в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказала адвокат по гражданским и уголовным делам Елена Зарецкая.
Недопуск газовиков
По словам юриста, в новом году вырастут штрафы для владельцев квартир по целому ряду нарушений.
«Планируется обновить статью 9.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в которой будет установлен штраф за недопуск специалистов газовой службы и сотрудников по обслуживанию вентиляционных каналов», — пояснила Зарецкая.
Размер штрафов составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с физического лица. Ранее сумма штрафа не превышала 2 тыс. рублей, отметила собеседница издания.
Перепланировка
Штрафы повысятся и за другие правонарушения, рассказала эксперт.
Фото: [freepik.com]
«С 1 января 2024 года в Москве прекращает свое действие мораторий на легализацию перепланировок в многоквартирных домах, который был установлен мэром города Сергеем Собяниным. Это относится только к жителям Москвы», — подчеркнула адвокат.
Со следующего года москвичам при обнаружении самовольного переустройства или перепланировки помещения грозит штраф от 2 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.
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