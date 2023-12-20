«Мошенник представился внучкой»: юрист предупредила россиян о новых коварных методах обмана пенсионеров

Телефонное мошенничество — серьезная и актуальная проблема, которая может затронуть каждого. Но часто в особой опасности находятся пожилые люди, которых злоумышленники обманывают на крупные суммы.

Адвокат по гражданским и уголовным делам Елена Зарецкая рассказала, как телефонные мошенники сбивают с толку пенсионеров, и объяснила, как уберечь близкого человека от их действий.

Методы обмана

Зачастую мошенники представляются работниками банков или сотрудниками правоохранительных органов, например, следователями, отметила эксперт. Разговор, как правило, начинается со слов о том, что близкий родственник пенсионера попал в беду.

«Или говорят, что к личным данным пенсионера получили неправомерный доступ со стороны третьих лиц. Для пущей убедительности злоумышленники сообщают личную информацию, например, называют паспортные данные или перечисляют банки, в которых у пенсионера открыты счета», — пояснила Зарецкая в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В последнее время мошенники также пытаются получить доступ к личному кабинету в мобильном приложении банка. Для этого они просят продиктовать СМС-код и скачать приложение, чтобы иметь удаленный доступ ко всем данным.

«Получив доступ, преступник спокойно начинает переводить деньги со счета доверчивого пенсионера на сторонние счета с помощью мобильного приложения. Так обманывают многих пожилых и даже молодых людей, но способы обезопасить себя от мошенников есть», — подчеркнула собеседница.

Методы защиты

На фоне многочисленных новостей о хищении крупных сумм со счетов пенсионеров, многие из их родственников считают, что следует отказаться от использования банковских карт и перейти на наличные.

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«Отказываться, конечно, не нужно. Но важно помнить, что не нужно сообщать по телефону никаких данных, будь то номер карты, трехзначный код на ее обратной стороне. Не скачивайте никаких сторонних приложений по указанию человека на проводе», — предостерегла адвокат.

Пожилых людей призывают с 22 декабря установить для себя полный запрет на снятие наличных, однако юрист считает, что это крайняя мера. Вместо этого она предлагает подключить оповещения об операциях и настроить лимит по снятию наличных: это поможет избежать ситуаций, когда пенсионера просят обналичить деньги и принести их в указанное место.

«В моей практике был случай, когда женщине пенсионного возраста позвонила якобы ее внучка и попросила привезти около 300 тыс. рублей, чтобы ту не привлекли к уголовной ответственности за ходьбу в неположенном месте. Представившись внучкой, мошенница рассказывала, будто создала аварийную ситуацию на дороге, из-за чего был причинен тяжкий вред здоровью водителя», — рассказала Зарецкая.

По словам юриста, женщина поддалась панике, собрала деньги и побежала отдавать нажитое непосильным трудом. Но ее супруг понял, что жену обманывают, и позвонил внучке, которая в это время была на занятиях в школе.

«Если слышите, что кто-то из близких попал в трудную ситуацию, необходимо сразу же связаться с родственниками и уточнить эту информацию. Если беспокоитесь за родителей пожилого возраста, следуйте рекомендациям, чаще общайтесь и рассказывайте им про новые виды мошенничества», — заключила собеседница.

Ранее мы писали о телефонных мошенниках, которые выманили у пенсионеров почти 1,5 млн рублей.