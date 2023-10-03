«Выльется в серьезную неисправность»: выяснилось, какое «поведение» микроволновки должно настораживать

Микроволновки достаточно давно закрепились в жизни человека, представить свою жизнь без них может далеко не каждый. В связи с этим поломка СВЧ-печи становится поистине неожиданным и неприятным испытанием для владельца.

Эксперт по ремонту техники Александр Коротенко рассказал нам, что в некоторых случаях о скором выходе микроволновки из строя можно узнать заранее. На это укажут особенности в ее «поведении».

«Если начинает заклинивать тарелка — прокручивается с трудом или вовсе не двигается — речь может идти не о загрязнении, а о скорой поломке двигателя. Появление же искр, которое часто игнорируют или связывают с использованием неправильной посуды, также говорит об отслоении краски внутри микроволновки или о повреждении слюды. И то, и другое впоследствии выльется в более серьезную неисправность», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, выбрасывать сломавшуюся печь не стоит. Скорее всего, ее еще удастся починить и использовать на протяжении многих лет.

«Обе поломки можно исправить, микроволновка будет еще долго работать. Главное — убедиться, что мастер установил новые детали надлежащего качества. Забирая устройство из сервиса, нужно убедиться, что все функции продолжают работать, в том числе те, которыми человек не пользуется. Если что-то не так, лучше сразу вернуться к специалисту и попросить исправить дефекты», — отметил Коротенко.

Покупать новую микроволновку, считает собеседник, имеет смысл только из финансовых соображений. Существуют запчасти, стоимость которых практически равна новому устройству. Тогда проще приобрести замену, чем пытаться «воскресить» свою технику.

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