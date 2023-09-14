Не эксплуатировать «на убой»: сколько раз в день можно запускать стиральную машину

Каждому человеку хочется, чтобы приобретенная бытовая техника служила долго, если не бесконечно. Однако в то же время многие пренебрегают простейшими правилами эксплуатации, собственноручно уничтожая те или иные устройства.

Техника тоже хочет отдыхать

Эксперт по ремонту бытовой техники Александр Коротенко рассказал нам, как правильно пользоваться стиральными машинами, чтобы они прослужили максимально долго.

«Долговечность стиральной машины зависит от качества используемой воды и от того, как ее используют. Если эксплуатировать технику «на убой», то и сломается она быстро. Запускать стирку можно максимум 3-5 раз в день, но с перерывами. Устройство должно отработать, «отдохнуть» пару часов, чтобы двигатель остыл, а потом возвращаться к работе», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Как «умирают» стиральные машины

Зависит все в том числе и от режима. По словам эксперта, если это получасовой «прогон», то перерыва в два часа хватит, а если нагрузка длится около полутора часов, то и время «отдыха» придется увеличить до трех-четырех часов.

«Если запускать технику больше раз или не давать ей остывать, может сгореть обмотка двигателя, прийти в негодность подшипник на барабане или забиться слив. В последнем случае можно исправить ситуацию и самостоятельно, но первые два потребуют обращения к мастеру», — объяснил Коротенко.

Чтобы продлить срок службы стиральной машины, собеседник посоветовал не перегружать ее работой, использовать смягчающие воду средства и жидкости, удаляющие накипь. Кроме того, не помешает периодически проверять слив — если там образуется пробка из мусора, может сгореть насос, перекачивающий воду.

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