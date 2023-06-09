Законом не запрещено: юрист объяснила правила установки камер на лестничных клетках

Продажи камер видеонаблюдения в России выросли в 2,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба известного оператора связи , проанализировав показатели реализации в собственной розничной сети.

Такую тенденцию аналитики компании связывают со стартовавшим сезоном отпусков. Граждане переживают за сохранность своего имущества и усиливают меры безопасности.

Доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ и кандидат юридических наук Оксана Васильева рассказала, что установка наблюдательного прибора на лестничной клетке действительно может стать законным способом обезопасить свое имущество.

«Это законно. Точнее, не запрещено законом. Идеально, если общее собрание собственников приняли решение большинством голосов (50% +1 голос), и этот факт отражен в протоколе», – рассказала юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по ее словам, должен быть локальный акт (например, положение), где будут закреплены порядок пользования информацией и ее хранения, схема размещения камер и условия установки.

«Некоторые прописывают, что при открытии дверей соседней квартиры ее внутренняя обстановка не должна попадать в кадр. Также расположение камеры должно или может свидетельствовать о защите интересов собственников», – пояснила юрист.

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