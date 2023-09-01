Засахарятся, расслоятся, подгниют: пять продуктов, которые уже завтра испортятся в вашем холодильнике

Расставляя купленные на подмосковной ярмарке продукты в холодильник, задумывались ли вы о правильности своих действий? Вы наверняка знаете, что холод способствует сохранению их свежести, замедляя процессы жизнедеятельности бактерий, находящихся в них. Например, сальмонелла перестает размножаться уже при температуре в пять градусов. Но другие реакции, проходящие внутри некоторых съестных припасов, могут им только навредить.

Например, низкая температура ускоряет процессы кристаллизации веществ. Поэтому мед может быстро засахариться и расслоиться, а шоколад покроется белым налетом глюкозы. Так что хранить их стоит в темном месте при обычной температуре, а шоколад охлаждать только перед подачей на стол.

Также от холода разрушаются клеточные мембраны фруктов и овощей. У помидоров может быстро размягчиться кожура, а сами они станут рыхлыми и водянистыми. У абрикосов, бананов, персиков, авокадо и других сезонных и экзотических фруктов ухудшатся вкус и аромат.

Кстати, от конденсата на стенках холодильника сокращается срок хранения моркови. Она быстро начинает подгнивать и размягчаться.

Низкая температура может быстро разрушить витамины, находящиеся в бахчевых, особенно бета-каротин. Арбуз следует помещать в холодильник только разрезанным и обернутым в пищевую пленку лишь на несколько часов. Иначе при контакте с воздухом при повышенной влажности в нем быстро заведутся бактерии.

Не следует помещать в холодильную камеру и свежий хлеб. Он быстро пропитается запахом других продуктов. Если его скопилось много, лучше поместить его в морозилку и разогреть в микроволновке перед употреблением.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что в августе в регионе провели 195 ярмарок.