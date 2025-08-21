Два москвича заболели сальмонеллезом из-за готовой еды: чем опасна инфекция и как защитить себя

В Москве зафиксированы случаи заболевания сальмонеллезом у двух человек, причиной которого стало употребление готовой продукции. Как сообщает телеграм-канал SHOT, речь идет о продукции компании «Кейтеринг технолоджи». Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Просроченная продукция и антисанитария

По факту отравления пострадавшие обратились с жалобой в Роспотребнадзор. На данный момент выясняется, где была приобретена некачественная продукция. Товары данного производителя, в их числе шаурма «С кальмаром и азиатским соусом», реализуются в сети магазинов «Вкусвилл», пишет SHOT.

На предприятии «Кейтеринг технолоджи» была проведена проверка, в ходе которой взяли образцы «Шаурмы классической». На производстве выявили серьезные нарушения санитарных норм: наличие 139 кг просроченной продукции, несоблюдение условий хранения, антисанитария и дефекты оборудования. В результате компания была привлечена к административной ответственности, а деятельность приостановлена на 60 суток. Однако данное судебное решение еще не вступило в законную силу.

Обезвоживание и сепсис

Врач-инфекционист Красногорской больницы Наталья Турская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что сальмонеллез — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella.

«Источником заражения чаще всего становится пища животного происхождения: мясо, птица, яйца, молочные продукты, реже — морепродукты. Опасность заключается в том, что Salmonella устойчива во внешней среде: бактерии могут выживать на кухонных поверхностях, в холодильнике и даже на посуде», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Избежать заражения сальмонеллеза можно, если термически обрабатывать мясо и птицу, варить яйца не менее 8-10 минут и не употреблять их сырыми, а также хранить продукты при правильной температуре и не допускать контакта сырого и готового, продолжила эксперт.

«После контакта с едой мыть следует не только руки, но и разделочные доски и ножи. Не покупайте готовую еду в сомнительных местах, где могут нарушаться санитарные правила. Главная опасность сальмонеллеза — обезвоживание, которое может привести к нарушению работы сердца и почек. Кроме того, инфекция может перейти в генерализованную форму — сепсис, что при несвоевременном лечении угрожает жизни», — добавила Турская.

Заболевание нельзя недооценивать, продолжила врач. При первых симптомах — резкой боли в животе, многократной рвоте и температуре — необходимо обратиться к врачу, в случае с детьми — скорую медицинскую помощь.

«При покупке того или иного продукта, в частности, шаурмы, всегда нужно смотреть на срок годности и внешний вид товара, включая упаковку. Если она даже частично нарушена, откажетесь от него. Самая надежная профилактика — внимательное отношение к продуктам и выбору места их покупки», — заключила эксперт.

