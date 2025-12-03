18-летняя дочь Даны Борисовой шокировала фанатов изменениями внешности: когда она остановится?

Дочь Даны Борисовой Полина уже в 18 лет начала делать пластические операции. В столь юном возрасте девушка увеличила грудь и ягодицы, сделала ринопластику и липосакцию. Сейчас Полина предстала перед подписчиками в новом образе — она нарастила волосы и ресницы. В соцсетях задаются вопросом, почему девушка не может остановиться и продолжает менять свою внешность. О возможных причинах такого поведения — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Не сможет остановиться

Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что у Полины есть все задатки для того, чтобы в итоге превратиться в женщину-кошку.

«На самом деле все эти эксперименты с внешностью — они затягивают. И никогда невозможно остановиться тем людям, кто встал на этот путь, на активный путь. И кто видит свое счастье именно во внешнем преображении. Вот она сделала определенные косметические, косметологические процедуры и пишет, что она счастлива. Это счастье — оно в моменте. Уже сразу за этим счастьем идет следом несчастье, потому что: "Ага, а теперь уши не такой формы", а за ушами, не знаю, подбородок, брови, вообще частей тела огромное количество», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам психолога, это водоворот или лавина, которая уже не отпускает. Кроме того, Полина встала на такой путь в шоу-бизнесе, когда необходимо давать инфоповоды и привлекать к себе внимание.

«Когда у тебя нет каких-то действительно реальных талантов, например, при такой потребности быть популярной, находится не одна тема, как это поднять и высветить. Она нашла свою нишу, она пошла по пути преображения. Условно преображения, потому что действительно много неоднозначного. Какой-то шаг, может быть, и оправдан был, какой-то не очень, но я еще раз повторю, что остановиться невозможно», — добавила Абравитова.

Это дает отклик тех самых подписчиков, продолжила психолог, которые следят за ней и ждут, что нового будет.

«Не дай Бог она остановится или приостановится, они же сразу начнут терять к ней интерес. Она уже подсажена на эту фолловерскую иглу. Поэтому, конечно, она будет продолжать это делать, продолжать идти по этому пути. И я думаю, что именно здесь она нашла себя сейчас, во всяком случае, на данный момент времени, и раскручивает эту спираль, потому что это дает отклик. Очень скоро мы увидим очередное ее преображение или преобезображивание», — подчеркнула психолог.

Взвешенное решение

Косметолог и пластический хирург Николай Пархоменко в свою очередь отметил, что совершеннолетие для многих — это рубеж, когда некоторые запреты прекращают свое действие и, наконец-то, можно осуществить то, что очень хотелось.

«Для многих также дата 18 лет — особенная, знаковая. Поэтому хочется чем-то ознаменовать эту цифру, чтобы она запомнилась. Думаю, тут именно такой случай. Небольшие эксперименты с внешностью, зато какие воспоминания. Звезда ты или непубличный человек — девочка остается девочкой, стремящейся к подчеркиванию своей красоты и индивидуальности», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Что касается проделанных операций, добавил он, в эстетических вмешательствах главным является не возраст, а медицинские показания и осознанный подход.

«В случае Полины решение принималось как минимум двумя взрослыми и авторитетными людьми — мамой и пластическим хирургом, взявшимся за такие операции. А это весомый аргумент в пользу случившегося: операции — не спонтанный шаг, а взвешенное решение. Касательно таких операций как ринопластика и коррекция груди — это одни из самых распространенных вмешательств, которые делают сразу после совершеннолетия», — подчеркнул Пархоменко.

Форма носа, по его словам, закладывается с рождения, и, если это мешает гармонии лица, человек желает избавиться от этого как можно скорее.

«То же самое касается и женской груди: слишком большой или слишком маленький размер — повод комплексов и сложностей в юном возрасте. Поэтому это тоже стремятся исправить как можно скорее. Все остальные пластические операции, как правило, проводятся позже, так как эти изменения уже носят возрастной характер», — продолжил хирург.

Отдельно можно рассмотреть липосакцию. Кто-то может убрать избытки жировой ткани спортом и диетой, кто-то только операцией, а кто-то хочет похудеть как можно скорее и делает выбор в пользу хирургии.

«Не могу подробно прокомментировать именно ситуацию с Полиной, так как всей "истории болезни" не знаю, но думаю, что липосакция была проведена как дополнение к одновременной гармонизации тела на фоне маммопластики. Опасения, что проведенные операции как-то негативно скажутся на здоровье в будущем, не оправданы. Реабилитация прошла успешно, пациентка довольна, а, значит, от операций получена только польза. Сейчас, по словам Полины, она удовлетворена внешним видом и не планирует операции раньше 40 лет. Думаю, так и будет», — отметил врач.

К тому же, добавил эксперт, сейчас инъекционная косметология и малоинвазивная хирургия стали настолько масштабными, что молодое поколение пойдет на большие операцию в разы позже, чем предыдущее поколение.

«Если нет прямых анатомических и травматических показаний, это уже другая история. К тому же тренды меняются и ранние признаки активного вмешательства в свою внешность уже не в моде. Сейчас общество за естественность. Если смотреть на Полину сейчас с экспертной точки зрения — показаний к ближайшим пластическим операциям нет», — заключил Пархоменко.

