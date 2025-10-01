4 октября в России отмечается День космических войск — памятная дата, связанная с началом космической эры и вкладом страны в освоение космоса. Праздник установлен указом президента в 2006 году и объединяет историю первых запусков и современные задачи военной космонавтики. История праздника и его значение — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Новая эпоха в науке

День Космических войск России ежегодно отмечается 4 октября. В 2025 году дата выпадет на субботу. Памятная дата была утверждена указом президента России и не относится к числу выходных. Праздник посвящен военным специалистам, отвечающим за оборону страны в космосе, и подчеркивает стратегическое значение космического направления для национальной безопасности.

4 октября 1957 года Советский Союз осуществил запуск первого искусственного спутника Земли, положив начало новой эпохе в науке, военной космонавтике и развитии человечества. 10 декабря 1995 года экс-президент России Борис Ельцин учредил День военно-космических сил, приурочив его к годовщине исторического запуска. Однако в связи с реорганизацией войск в октябре 2002 года праздник получил новое название.

Фото: [ commons.wikimedia/Machocarioca ]

Окончательно статус памятной даты был закреплен 31 мая 2006 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации». С этого момента 4 октября официально стало Днем Космических войск. В 2001 году Космические войска были выделены в отдельный род вооруженных сил. А с 2015 года они входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, наряду с Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной и противоракетной обороны.

Военные космических войск сопровождают сотни космических объектов, обеспечивают работу спутников и безопасность в орбите. Ключевые задачи подразделений:

мониторинг возможных угроз и их нейтрализация;

контроль запусков баллистических ракет по всему миру и своевременное предупреждение о возможных атаках;

вывод космических аппаратов на орбиту и контроль их функционирования.

Фото: [ commons.wikimedia/Министерство обороны Российской Федерации ]

Управление спутниками

Космические войска обеспечивают контроль космического пространства, управление военными спутниками, работу систем связи, навигации, разведки и предупреждения о ракетном нападении. Их деятельность напрямую связана с безопасностью страны.

День Космических войск в России проходит без масштабных народных гуляний. Основные мероприятия сосредоточены в профильных военных и учебных заведениях. Здесь организуются торжественные построения, встречи с ведущими специалистами отрасли, тематические концерты. Особое внимание уделяется ветеранам — им вручают почетные награды и знаки отличия за службу.

