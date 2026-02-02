Абу-Даби без иллюзий: политолог рассказал, чего ждать от переговоров РФ и Украины в феврале

На встрече РФ и Украины в Абу-Даби стоит ожидать определения даты следующего переговорного этапа. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби состоится 4-5 февраля. Политолог Аграновский заверил, что на сегодняшний день прорывов ждать не стоит, позиции сторон слишком противоположны.

«Украина была бы сговорчивей, если бы не европейцы, которые ее поддерживают. Если бы не Европа и США, то специальная военная операция завершилась бы к лету 2022 года. При этом стоит понимать, что переговоры это всегда хорошо, стороны друг друга выслушают, хотя далеко не факт, что услышат», — пояснил эксперт.

В частности, специалист напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор против территориальных уступок, хотя это основополагающий вопрос для российской стороны.

«Никакие реалии на земле он признавать не согласен. Я думаю, время прийти к какому-то консенсусу еще не пришло. При этом Россия выдвигает весьма скромные условия, причем жизненно для нее необходимые. Европейцы и отчасти американцы не готовы принимать их. А Украина видит поддержку со стороны Запада, поэтому тоже упирается. По моему мнению, на этих переговорах прежде всего определится дата следующих переговоров, это будет самое важное», — заключил Аграновский.

