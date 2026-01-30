Трамп против Кубы: политолог объяснил, почему США не решатся на вторжение и мир их не поддержит

Американцы не смогут захватить Кубу, поскольку весь мир выступит против подобных действий США. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения из-за якобы исходящей от Кубы угрозы. Власти США считают сотрудничество Гаваны с Россией и Китаем одним из оснований для принятия мер против поставок нефти островному государству другими странами. Политолог Аграновский подчеркнул, что несмотря на желание американцев взять Кубу под контроль, во всем мире эта идея непопулярна.

«Все последние голосования на Генеральной Ассамблее ООН по поводу снятия санкций с Кубы и американской блокады с Гаваны говорят об одном: там абсолютное большинство стран голосует „за“ такую идею, „против“ голосуют только США, Израиль и Украина единицы. Куба — это символ свободы в мире», — пояснил эксперт.

По его словам, Трамп сейчас устраивает на Кубе гуманитарную катастрофу.

«Я это готов даже сравнить с блокадой Ленинграда. То, что делает Трамп, абсолютно бесчеловечно и ничем это не оправдать, потому что Куба — не агрессивное государство, оно пережило огромное количество попыток его захватить», — выразил мнение специалист.

Кроме того, влияет на США и тот факт, что у кубинцев есть крепкие вооруженные силы, заверил политолог.

«У Кубы неплохие вооруженные силы и высокий моральный дух, поэтому американцы не решаются уже много лет просто так захватить Кубу военным путем. У Кубы есть регулярные войска, а также и опытные военные, которые участвуют в разных операциях по всему миру. Кроме того, у них есть более 1 млн парамилитарес. Трамп бы захватил Кубу, но пока у него нет такой возможности», — заключил Аграновский.

