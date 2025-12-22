Ад для метеозависимых: погодные качели ждут жителей Москвы и Подмосковья на неделе с 23 по 26 декабря

В Москве и Московской области на неделе с 23 по 26 декабря ожидаются как сильные морозы, так и потепление до +4 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

По прогнозу эксперта, во вторник, 23 декабря, облачно с прояснениями и без существенных осадков.

«Температура в столице ночью -10…-8 градусов, днем -10…-8, с понижением вечером до -15…-13 градусов. По области ночью -12…-7, днем -12…-7, с понижением вечером до -17…-12 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду. Гололедица, местами сильная», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, 24 декабря, ночью переменная облачность, местами небольшой снег.

«Температура в Москве -16…-14, днем облачно, небольшой снег и температура -7…-5 градусов. По области ночью -19…-14, днем -9…-4, местами умеренный снег. Ветер западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду. Гололедица, местами сильная», — добавил эксперт.

С четверга начнется потепление. В столице облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем небольшой снег.

«Температура в Москве ночью -7…-5 градусов, днем -2…0. По области ночью -9…-4, днем -5…0. Ветер западный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Днем 7-12 метров в секунду. Также гололедица», — продолжил Ильин.

В пятницу, 26 декабря, ночью пасмурно и сильный снег. Температура воздуха -6…-1, днем небольшие осадки, -1…+4 градуса. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление будет меняться, как опускаясь ниже нормы, так и поднимаясь выше. Во вторник — 754 мм ртутного столба, в среду — 751 мм ртутного столба. В четверг и пятницу — 748 и 737 мм ртутного столба.

Перепады атмосферного давления могут негативно сказываться на здоровье, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Повышенное атмосферное давление представляет опасность для гипертоников, лиц с нарушениями сердечного ритма и проводимости, поскольку может спровоцировать декомпенсацию этих состояний и ухудшение самочувствия. Возможные реакции организма включают повышение артериального давления, обострение хронических заболеваний (особенно сердечно-сосудистых и нарушений мозгового кровообращения), а также сонливость и снижение активности.

Пониженное атмосферное давление в большей степени влияет на гипотоников, но и другие метеочувствительные люди могут испытывать недостаток кислорода, приводящий к кислородному голоданию. Симптомы могут включать головные боли, чувство давления в висках, снижение концентрации, быструю утомляемость, усиление хронических болей (например, в суставах) и обострение заболеваний дыхательных путей, в особенности бронхиальной астмы, из-за отечности слизистых оболочек во влажном воздухе.

