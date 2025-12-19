Врачи назвали таблетки, которые опасно пить при похмелье 1 января — эти обезболивающие есть в каждой аптечке

Во избежание похмелья 1 января рекомендуется не пить на пустой желудок, а так не смешивать алкогольные напитки. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Екатерина Сысоева.

Эксперт подчеркнула, что похмелье — не просто «плохое самочувствие», а реакция организма на обезвоживание, интоксикацию и нарушение обменных процессов.

«Лучший способ избежать его 1 января — снизить нагрузку заранее. Во-первых, важно не пить на пустой желудок. Полноценный прием пищи с белками и жирами замедляет всасывание алкоголя и уменьшает резкие колебания сосудистого тонуса», — пояснила специалист.

Также важно растягивать сам факт распития алкоголя, а не выпивать все сразу, заверила врач.

«Чем медленнее употребление и чем меньше смешивание напитков, тем ниже риск выраженного похмелья. Между порциями алкоголя желательно пить обычную воду — это снижает степень обезвоживания», — выразила мнение эксперт.

Если утром появилась головная боль, то часто облегчение дает восполнение жидкости: теплая вода, некрепкий чай, минеральная вода без газа, посоветовала специалист.

«Полезны продукты, содержащие калий и магний — бананы, овсяная каша, легкий бульон. Хорошо работают проветривание помещения, спокойная прогулка на свежем воздухе, теплый душ [не горячий]. Эти действия улучшают кровообращение и снижают сосудистый спазм, который и вызывает головную боль. Важно помнить, что алкоголь несовместим с рядом обезболивающих препаратов, особенно с парацетамолом, из-за риска токсического воздействия на печень» — заключила Сысоева.

