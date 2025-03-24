Ад на земле: что известно о безумных секс-вечеринках шейхов Porto Potty в Дубае

Пользователи западного и русскоязычного интернета не могут прийти в себя после страшной правды, вскрывшейся о жизни арабских шейхов в Дубае. ОАЭ известны своими жесткими запретами, распространяющимися как на местных жителей, так и на туристов, относятся они и к занятию проституцией. Однако деньги богатых шейхов порой оказываются сильнее законов, и десятки девушек из стран СНГ, Европы и Африки едут в Дубай за быстрыми деньгами. За тысячи долларов от «моделей» требуется не просто оказывать интим-услуги, богачи устраивают для девушек настоящий ад на земле. Что известно о вечеринках Porto Potty в Дубае — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вечеринки с экскрементами

В переводе с английского «porto potty» означает «переносной туалет» или «биотуалет». Ничего удивительного в том, что дубайские вечеринки называются именно так нет, ведь один из любимых фетишей их организаторов — «игры» с экскрементами, девушки буквально становятся «туалетами». В этом признаются многие участницы подобных Porto Potty, решившиеся рассказать свои жутки истории в сети. В опубликованных роликах девушки говорят, что подобные секс-вечеринки проходят не только с участием людей, но и животных.

«Моделям» предлагают огромные деньги — от 30 до 50 тысяч долларов за месяц работы в Дубае, за присутствие на одной вечеринке — около 500 долларов. Агенты ищут девушек по всему миру, в том числе в ОАЭ едут из стран СНГ. Предложения о работе в Эмиратах в основном поступают красавицам через соцсети, с девочками заключают контракты, включающие в себя соглашение о неразглашении (NDA). Зачастую, только прилетев в Дубай, эскортницы узнают, что от них требуется не простое оказание интим-услуг, а буквально выполнение всех безумных прихотей арабских шейхов. Одна из участниц подобных вечеринок предупредила других девушек, грезящих о быстром заработке в солнечных Эмиратах, что, получая огромные деньги, они будут «работать» на эту сумму.

В сети завирусилось видео, снятое, предположительно, после одной из таких вечеринок. На нем видно, что комната испачкана экскрементами, а на полу лежит что-то, напоминающее женские волосы. Некоторые из девушек признаются, что арабские шейхи могут побрить моделей налысо, но это не самое страшное, что может произойти с «моделями» в Дубае. Одна из девушек рассказала телеграм-каналу SHOT, что на одной из подобных вечеринок клиент выбил ей зубы, а после заплатил, чтобы она смогла восстановить улыбку в Москве. Другая «модель» также поделилась, что богатому пакистанцу пришлось выкупать ее, чтобы спасти от извращенца.

История Марии Ковальчук

По данным SHOT, вечеринки типа Porto Potty стали популярны в Дубае в 2018 году. Хештег #PortaPottiDubay распространился во всех известных соцсетях порядка 10 лет назад, под ним девушки рассказывают свои ужасающие истории. Агенты по поиску «моделей» для подобных вечеринок предъявляют довольно строгие требования к кандидаткам: рост до 178 см, возраст около 20 лет, отсутствие тату, шрамов и пирсинга.

Фото: [ freepik.com ]

Шокирующие истории с вечеринок в ОАЭ периодически всплывают в медиапространстве. Сейчас многих волнует судьба украинской модели Марии Ковальчук, за чью жизнь борются врачи в дубайской больнице. Накануне девушку обнаружили на обочине с переломами рук, ног и позвоночника. По словам родных, до этого Ковальчук не выходила на связь восемь дней, они опасаются, что она могла попасть в сексуальное рабство.

В свой день рождения 9 марта 20-летняя Ковальчук пошла на вечеринку с шейхами. На следующий день девушка связалась с матерью и предупредила, что отправляется в отель к незнакомцам, при этом голос ее был растерянным. После этого связь с Марией пропала на восемь дней, пока ее не нашли покалеченной на обочине дороги. Перенеся четыре операции, девушка по-прежнему находится в больнице в критическом состоянии. Вероятно, Ковальчук попала на Porta Potty, пишет телеграм-канал Mash, так как не соответствовала параметрам элитных вечеринок с шейхами. Перед тем, как поехать в Дубай, Мария Ковальчук занималась эскортом в Барселоне за 500 евро в час, среди услуг были и оргии. Девушка специализировалась на извращениях, а также употребляла запрещенные вещества.

Дубайская полиция полагает, что Мария получила переломы от падения с высоты на закрытой строительной площадке, куда отправилась одна, родственники девушки сомневаются в этом. По данным Mash, не впервые вечеринки в Эмиратах заканчиваются подобным образом — групповым изнасилованием в течение многих часов, из-за чего девушки не выдерживают и выпадают из окон. Похожая история произошла с россиянкой Екатериной Стецюк, она выпала с шестого этажа отеля и сломала позвоночник.

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