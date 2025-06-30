Адам Кадыров женился в 17 лет: как прошла свадьба в Чечне — благословение Путина и часы жениха за 550 млн рублей

В Чеченской Республике 28 июня прошла свадьба младшего сына главы региона Рамзана Кадырова — 17-летнего Адама Кадырова. Торжество состоялось в селе Ахмат-Юрт (бывший Центарой) — родовом населенном пункте семьи Кадыровых. Как и положено по традициям, мероприятие прошло в кругу семьи и близких, с соблюдением исламских обычаев и обрядов. Безопасность на месте обеспечивалась на высоком уровне. Как прошла свадьба — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Свадьба пела и плясала

Избранницей Адама стала Медни — девушка чеченского происхождения, родом из того же села. Старшая сестра жениха Айшат Кадырова опубликовала фотографии свадебной атрибутики и инициалы молодоженов — «А» и «M».

Фото: [ соцсети ]

«Она родом из нашего села. К сожалению, свадьбу посмотреть нигде нельзя. Видео свадеб мы не публикуем. Таково желание родителей», — отметила Айшат Кадырова, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.

Айшат Кадырова продемонстрировала на видео только сервировку стола и парикмахерские принадлежности, которые она использовала для создания образа на торжественном мероприятии. Она предупредила, что в день свадьбы у нее не будет времени на съемки, поэтому пока больше никаких фотографий на ее странице нет.

Церемония прошла скромно и достойно, без излишней роскоши. Однако СМИ обратили внимание на наряд жениха и его часы Jacob&Co с инкрустацией из 320 бриллиантов. На сайте Ashoka указано, что их приблизительная стоимость составляет 27,7 млн долларов — или более 2,1 млрд рублей. По данным Starhit, цена модели могла быть ниже — около 550 млн рублей. Эти часы выпускаются в разных версиях, более простые варианты стоят от 3 млн долларов (около 235 млн рублей).

Также на церемонии был замечен юный Кадыров за рулем эксклюзивного автомобиля — Mercedes‑Benz G‑Class STRONGER THAN THE 1980s в редком цвете Agave Green. Эта ограниченная серия была представлена в Германии 16 апреля 2025 года и включает всего 460 экземпляров. Официально эти машины не поставлялись в Россию, а в мире их насчитывается около 150 штук. Начальная цена автомобиля составляет 190 тысяч долларов (около 15 млн рублей).

Фото: [ соцсети ]

Молодой лидер из Чечни

Адам Кадыров — молодой, но уже зарекомендовавший себя патриот и государственный деятель. Несмотря на возраст, он уже несет ответственность за ряд направлений в Чеченской Республике: является начальником отдела безопасности главы региона, курирует министерство внутренних дел, подразделения спецназа и с недавнего времени — Совет безопасности республики. С ранних лет проявляет личную преданность делу укрепления безопасности, нравственных ценностей и государственной стабильности.

В возрасте 15 лет Адам получил звание Героя Чеченской Республики после инцидента, связанного с избиением обвиняемого в поджоге Корана, по версии следствия, по заданию украинских спецслужб.

Фото: [ соцсети ]

«Ты их не обижай»: поздравления от Путина

Слова поддержки и поздравления Адам Кадыров получил лично от президента России Владимира Путина, который провел с молодоженом неофициальную встречу. Рамзан Кадыров высоко оценил внимание главы государства к своей семье и чеченскому народу в целом.

«Поздравляю тебя и твоих близких, и самое главное — человека, который сегодня больше всего заслуживает поздравления — твоего сына — с бракосочетанием! Желаю ему, его жене и всей вашей семье всего самого доброго, счастья, здоровья и благополучия! Ты их не обижай, а то они мне пожалуются», — процитировал Кадыров слова президента в своем телеграм-канале.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Брак до 18 лет

В беседе с изданием Mkset представитель чеченской диаспоры подчеркнул, что ранние браки являются естественной и широко распространенной практикой в республике. По его словам, такая традиция объясняется как религиозными установками, так и укоренившимися культурными нормами. В исламе поощряется вступление в брак в молодом возрасте — это позволяет молодым людям следовать моральным принципам и избегать недопустимого с точки зрения религии поведения до создания семьи.

Кроме того, в чеченском обществе раннее создание семьи воспринимается как знак воспитанности, уважения к родителям и преданности роду. Молодой человек, вступивший в брак, демонстрирует зрелость и готовность к ответственности — качества, высоко ценящиеся в традиционном укладе жизни.

Власти Чечни активно поддерживают такие инициативы. Молодоженам предоставляются земельные участки, материальная помощь и помощь в решении жилищных вопросов. Сам глава региона Рамзан Кадыров неоднократно обращался к молодежи с призывом не затягивать с женитьбой и замужеством, подчеркивая важность крепкой семьи для устойчивости общества.

Фото: [ freepik.com ]

Особенно твердо эти установки сохраняются в сельской местности, где влияние традиций ощущается наиболее сильно. В городах, хотя и наблюдается стремление части молодежи сосредоточиться сначала на образовании и карьере, общественные ориентиры по-прежнему склоняют многих к вступлению в брак в раннем возрасте.

В соответствии со статьей 13 Семейного кодекса РФ, установленный минимальный возраст для вступления в брак составляет 18 лет. Однако при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства имеют право на основании заявления разрешить брак лицам, достигшим 16-летнего возраста.

Кроме того, региональные законы могут устанавливать специальные условия и порядок, при которых допускается заключение брака даже до 16 лет — в исключительных случаях и при наличии особых обстоятельств.

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