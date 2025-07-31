Дожди и грозы: чем обернется жара в Москве и Подмосковье в первые выходные августа

В первые выходные дни августа в Москве и Московской области температура воздуха поднимется до +28 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в субботу ночью в регионе будет облачно и дождь, местами сильный. В отдельных районах возможна гроза.

«Температура ночью в столице +16…+18 градусов. Днем облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный, дождь, а утром местами гроза. Днем температура воздуха +23…+25. В Подмосковье ночью +13…+18 градусов, днем +21…+26. Ветер восточный с переходом на западный, 5-10 метров в секунду. При грозе — до 15 метров в секунду», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 3 августа, в столице переменная облачность и преимущественно без осадков.

«Ночью температура +16…+18, днем +26…+28 градусов. По области ночью +11…+16, днем +23…+28. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду», — продолжил Ильин.

В понедельник, 4 августа ночью облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +11…+16, днем +24…+29 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду.

Ранее стало известно о высокой активность пыльцы полыни в Москве из-за жары.