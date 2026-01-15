Адвокат Дощенко напомнил, что за уклонение от уплаты налогов россиянам грозит штраф от 100 тыс. рублей

Налоговые преступления в России имеют серьезные виды наказания, а незнание основных нарушений может не только «ударить по кошельку», но и привести к реальному сроку. О каких преступлениях надо знать каждому и что за них грозит, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал адвокат Иван Дощенко.

По словам эксперта, одно из наиболее серьезных преступлений — уклонение от уплаты налогов и сборов физического лица (плательщика страховых взносов) по статье 198 УК РФ, в том числе в крупном и особо крупном размере.

«Также следует назвать уклонение от уплаты налогов и сборов организацией, страховых взносов, подлежащих уплате (статья 199 УК РФ), включая уклонение в крупном размере и уклонение в особо крупном размере», — пояснил адвокат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В списке серьезных нарушений закона также находится сокрытие денежных средств или имущества организации/ИП, за счет которых должны взыскиваться налоги, сборы и взносы.

«Неисполнение обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и сборов также относится к серьезным преступлениям. И еще стоит отметить непредставление в установленный срок документов, сведений и расчетов налоговым органам, связанных с налогами и сборами, включая иностранные компании и контроль за налогами», — добавил Дощенко.

Минимальное наказание по статье 198 УК РФ предполагает штраф от 100 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы за установленный период, подчеркнул эксперт.

Фото: [ istockphoto.com/Onishenko-Galina ]

«Самое серьезное наказание — штраф от 200 до 500 тыс. рублей или аналогичная сумма дохода. Дополнительные меры: принудительные работы до трех лет, арест до шести месяцев, лишение свободы до одного года (в зависимости от размера и обстоятельств)», — продолжил адвокат.

По статье 199 УК РФ минимальным наказанием предусмотрен штраф от 100 до 300 тыс. рублей или эквивалент заработка, а также прочие условия, что зависит от степени и размера нарушения.

«Максимальное наказание — штраф от 200 до 500 тыс. рублей или выше; лишение свободы до двух лет и другие меры в зависимости от размера и повторности. По статье 199.2-199.4 УК РФ предусмотрено минимально — штрафы в диапазоне от 100 до 300 тыс. рублей или часть заработка. Повторные деяния — увеличенный штраф. Максимальное наказание — штрафы до 500 тыс. рублей и выше, а также дополнительные санкции — принудительные работы, лишение свободы до нескольких лет в зависимости от степени и повторности», — пояснил эксперт.

Также адвокат отметил, что тяжесть наказания зависит от размера убытка, характера деяния (умысел/неосторожность), наличия повторности и соблюдения процессуальных условий.

Ранее экономист раскрыла, что жителей Подмосковья ожидает повышение тарифов ЖКУ на 12,8%.