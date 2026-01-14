В два этапа: как изменятся тарифы на ЖКУ в России в 2026 году

Повышение тарифов ЖКУ в России проводится ежегодно. Как изменятся тарифы в 2026 году и что ждет жителей Москвы и Подмосковья, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

По словам эксперта, процедура повышения оплаты коммунальных платежей для жителей Москвы и Подмосковья будет проходить в 2026 году в два этапа.

«Первый этап уже наступил. Он был объявлен с 1 января 2026 года. Был заявлен единый индекс повышения оплаты коммунальных платежей для всех регионов России. В связи с повышением налога на добавленную стоимость с 20 до 22%, он составил 1,7%. То есть для жителей Подмосковья с 1 января все коммунальные платежи повысились на 1,7%», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Второй этап ожидается не 1 июля, как это было ранее, а 1 октября. Таким образом, по словам специалиста, власти пошли навстречу гражданам, потому что к октябрю уже есть понимание и по доходам населения, и примерно по тому, сколько в среднем выходит в месяц за ЖКХ, насколько повышать тарифы.

«Поэтому перенос повышения на 1 октября — это шаг в сторону населения. Второй этап будет наиболее значительным и в среднем для всех муниципальных образований Подмосковья, для всех городов, населенных пунктов составит 12,8%. Это значит, что в каком-то населенном пункте, например, за воду может быть повышение на 1-2%, а в каком-то может быть и 15%. Но в среднем, показатель будет выдерживаться 12,8%», — добавила экономист.

Если после 1 октября в платежке будут цифры, превышающие рост на 12,8%, можно заявить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

«ФАС на это очень строго обращает внимание. Но надо отметить, что Подмосковье в рейтинге регионов по повышению стоимости ЖКХ не является самым высоким. Самый высокий показатель — в Ставропольском крае (22%). Это практически на 10% выше. Поэтому надо отметить, что власти Подмосковья держат планку. В то же время правительство РФ именно в работе с властями регионов и Подмосковья отмечает, что достаточно высокий износ оборудования, обеспечивающего как раз работу ЖКХ», — пояснила эксперт.

Если ранее власти регионов старались не выдерживать тарифы на максимальном уровне, исходя из социальных ожиданий населения, то теперь, продолжила Литвиненко, правительство РФ выделяет дотации, субсидии и поддержку тем регионам из федерального бюджета, в которых используют повышение тарифов для нивелирования износа оборудования.

«Потому что, как мы знаем, для всех граждан нашей страны повышение стоимости коммунальных услуг является вопросом первостепенным и достаточно значительной статьей семейного бюджета. Поэтому не все власти регионов идут на значительное повышение именно в рамках заявленного тарифа», — заключила экономист.

Ранее врачи заявили, что новый вид туризма в России снижает эффективность сна.