«Аферист из Tinder» снова в наручниках: Саймон Леваев задержан в Батуми — как он обманывал женщин

15 сентября в аэропорту Батуми был задержан израильский мошенник Саймон Леваев, настоящее имя — Шимон Иегуда Хают. Он стал известен благодаря документальному фильму Netflix «Аферист из Tinder», который подробно рассказал о его преступной деятельности. Леваев находился в международном розыске по линии Интерпола, однако точные причины его задержания в Грузии пока не раскрыты. Подобные аферы происходят не впервые и имеют похожий масштаб. Что известно о Леваеве и других случаях мошенничества — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мошенническая схема Саймона Леваева

Саймон Леваев использовал приложение для знакомств Tinder для знакомства с женщинами, представляясь наследником израильского алмазного магната Льва Леваева. Он демонстрировал роскошный образ жизни, включая частные самолеты, дорогие автомобили и номера в люксовых отелях, чтобы создать впечатление о своем богатстве. После завоевания доверия Леваев убеждал женщин, что его жизнь находится под угрозой из-за неких врагов, и просил у них деньги, обещая вернуть их позже. Жертвы, веря ему, переводили средства, иногда занимая их в банках. Однако он никогда не возвращал деньги.

После выхода документального фильма три жертвы Леваева организовали кампанию на платформе GoFundMe для сбора средств на погашение долгов, оставшихся после его обмана. Компания Tinder навсегда заблокировала его аккаунт после выхода фильма.

У своих жертв он выманил порядка 10 млн долларов. В 2019 году Интерпол задержал Леваева в Греции после использования поддельного паспорта. Его приговорили к 15 месяцам тюрьмы в Израиле за мошенничество, но он вышел на свободу через пять месяцев из-за пандемии коронавируса. Сам Леваев отрицал обвинения. В 2025 году он запустил свою криптовалюту TIND и анонсировал выход своей автобиографии The story behind the man.

Похожие случаи мошенничества

Случай Леваева не уникален: в истории известны аферисты, действовавшие по схожим схемам обмана и манипуляции доверием людей.

Фрэнк Абигнейл

Фрэнк Абигнейл — американский мошенник, который в 1960-х годах выдавал себя за пилота, врача и адвоката. Он подделывал чеки и обманывал организации, используя личное обаяние и харизму. Его схемы основывались на манипулировании доверием людей и организаций. В отличие от Леваева, Абигнейл не использовал онлайн-знакомства, но личное обаяние было ключевым фактором его успеха.

Анна Делви / Анна Сорокина

Анна Делви, настоящее имя Анна Сорокина, родилась в Германии, но прославилась в США. Она выдавала себя за богатую наследницу и обманывала банки, отели и знакомых в Нью-Йорке, создавая иллюзию состоятельности. Сорокина использовала фиктивные документы и роскошный образ жизни, чтобы завоевать доверие людей. Сходство с Леваевым заключается в социальной инженерии и обмане через создание впечатления богатства.

Дмитрий Фролов

Менее известный, но схожий с Леваевым случай произошел в России. Счет обманутых женщин идет на сотни. Алина Миленная после знакомства с Фроловым, которого она знала под именем Игоря Белова, потеряла 6 млн рублей. Он уговорил продать квартиру и машину в Волгограде, чтобы переехать в Санкт-Петербург. На вырученные деньги обещал приобрести жилье в Северной столице и пропал, повесив на Алину еще и большой кредит.

