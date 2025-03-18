Активирует отложенные события: как частичное солнечное затмение 29 марта изменит жизнь людей

Частичное солнечное затмение состоится 29 марта, однако увидеть его сможет не каждый — астрономическое событие будет видно лишь в некоторых районах Земли, в том числе в России. Кто сможет увидеть затмение и какие перемены оно несет для населения планеты, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог, эзотерик Элиана Астратова.

Она подчеркнула, что с астрологической точки зрения солнечное затмение — это момент, когда солнечный свет временно затмевается Луной, и это событие может ознаменоваться новыми начинаниями, переменами и трансформациями.

«Астрологи обычно интерпретируют солнечные затмения как время, когда могут происходить важные изменения в жизни людей. Это может быть период, когда появляются новые возможности, но также и момент, когда стоит освободиться от устаревших или негативных вещей в жизни. Участие в затмении может активировать некие события, которые ранее были отложены или не могли состояться», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Энергия затмения, продолжила астролог, часто связана с решительностью и смелостью в действиях, так что это время может подстегнуть к действию.

«Что касается видимости затмения в России, то оно будет заметно в некоторых регионах страны. Например, в центральной части России, однако полное затмение пройдет по другой траектории. Чтобы его увидеть, нужно находиться в месте с хорошими условиями для наблюдения. Тогда можно получить от этого события максимальную пользу, как на физическом, так и на психологическом уровне», — добавила Астратова.

Эксперт рекомендует заранее подготовить защитные очки и выбрать подходящее место с ясным небом.

«Важно помнить, что это не только астрономическое событие, но и время для саморефлексии, переосмысления и, возможно, новых начинаний. Стоит использовать эту энергетику затмения для работы над собой и для реализации планов», — заключила астролог.

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