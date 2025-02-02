Акцент на здоровье и честность: что человечеству подготовил год деревянной зеленой Змеи

Наступивший 2025 год считается годом деревянной зеленой Змеи, но по-настоящему вступает в силу он не с 1 января, а с первого новолуния — 29 января. Об этом и других интересных фактах года интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила нумеролог Кристина Щербань.

Эксперт напомнила, что змея считается главным символом медицины, ведь именно она изображена на значке, отбивающей чашу. Змея символизирует исцеление, обновление, мудрость и способность к регенерации.

«Вопросы здоровье станут, как никогда, актуальны, но вместе с этим придут и возможности для приведения тела в порядок. Лучше всего — провести чек-апп организма, сдать анализы, добавить движения в жизнь. Процесс старения возможно будет замедлить если направить внимание на эту сферу», — пояснила нумеролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также змея ассоциируется у многих с хладнокровием. И именно это качество поможет разглядеть интриги и обман, раскрыть заговоры и вывести всех на чистую воду в этом году.

«Но следует помнить, что все без разбора хитрости станут очевидными, так что важно стараться быть честным. В том числе и с самим с собой. Нужно найти время для того, чтобы подумать о своей жизни: чем я занимаюсь, как вы живу, какие у меня ценности, какие отношения с близкими и друзьями, достаточно ли забочусь о себе и отдыхаю», — подчеркнула Щербань.

2025 год, продолжила она, это время, когда нужно обратить внимание внутрь себя.

«Это не значит забыть про всех и стать эгоистом, это про то, чтобы с любовью и вниманием отнестись к себе. Змея очень мудрая и она с радостью передаст это качество, чтобы сглаживать конфликты, не поддаваться негативным эмоциям, а по-взрослому и спокойно разобраться с проблемами. В этом году чаще захочется быть наедине — нужно обязательно дать себе такую возможность, ведь в эти минуты мы познаем и изучаем себя», — заключила нумеролог.

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