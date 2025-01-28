Китайский Новый год: когда начало и конец, традиции и приметы

Китайский Новый год, также известный как Праздник весны или Лунный Новый год, отмечается в соответствии с лунным календарем, поэтому дата колеблется между 21 января и 20 февраля. В этом году праздник наступает 29 февраля. Историю праздника, традиции и ритуалы, которые делают в этот день, а также приметы и поверья дня, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

История и традиции

Первоначально праздник был связан с аграрным циклом и отмечался как завершение старого и начало нового цикла, что символизировало надежду на хороший урожай.

«Одним из наиболее распространенных мифов является история о чудовище по имени Нянь, которое терроризировало деревни. Люди узнали, что Нянь боится громкого звука и красного цвета, поэтому начали использовать петарды, красные фонарики и одежду, чтобы отпугнуть его», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ pxhere.com ]

Также, по словам эксперта, все астрологические предсказания на год начинают действовать с началом Китайского Нового года. Это время, когда звезды и планеты обретают особую силу.

«В этот период важно обратить внимание на астрологические знаки, ведь они могут подсказать, как гармонизировать свою жизнь, какие решения принесут успех, а какие лучше оставить в прошлом», — пояснила эзотерик.

Ритуалы и приметы

В процессе подготовки к празднику существует несколько ритуалов, которые можно выполнять для привлечения удачи, денег и любви, продолжила она.

«Для привлечения богатства существует целый ряд традиций, начиная с уборки и приготовления специальной еды. Нельзя убирать дом в первые несколько дней Нового года, чтобы не «вымести» удачу. Вместо этого стоит уделить время декорированию, расставив красные символы и предметы, которые олицетворяют удачу», — подчеркнула эзотерик.

Фото: [ pxhere.com ]

Одной из распространенных практик для привлечения денег, по словам эзотерика, является приготовление пельменей, которые тоже символизируют богатство и достаток.

«Также стоит загадывать желания под звуки фейерверков в полночь. Кроме того, в дни праздников принято отправлять друг другу красные конверты с деньгами (гуньли), что традиционно символизирует хорошие пожелания и процветание», — отметила эксперт.

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