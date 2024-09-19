Актуальные шифр и комбо-карты в Hamster Kombat на 19 и 20 сентября

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновились вчера вечером, актуальные данные на 19 и 20 сентября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шифр

Шифр в «Хомяке» обновляется каждый день ровно в 22:00 по московскому времени. Новое слово сегодня — OKX. Код азбуки Морзе: первая буква — «тире, тире, тире», вторая — «тире, точка, тире», третья — «тире, точка, точка, тире».

Сбросить символ при ошибке в воде можно, нажав три раза на раздел «Earn per tap». Использовать шифр можно в течение всего дня, но для получения награды необходимо успеть до выхода нового.

При правильном вводе игроки смогут получить монеты, новые скины для хомяков, а также специальные игровые предметы.

Комбо-карты

Комбо-карты в игре позволяют получить бонус в виде пяти миллионов монет. Для этого необходимо собрать определенные комбинации. От качества карт зависит пассивный доход, их можно купить или прокачать в разделе «Mine».

Комбо-карты обновляются ежедневно в 15:00. Для того, чтобы получить пять миллионов 19 сентября, нужно улучшить три карты: «Web3 integration», «Compliance officer» и «Telegram Miniapp Launch».

Ранее стало известно, получат ли игроки Hamster Kombat реальные деньги за «тапы».