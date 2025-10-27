Албанский ИИ-министр «забеременела» 83 детьми: что стоит за громким заявлением

Албанский премьер-министр Эди Рама заявил, что виртуальный министр искусственного интеллекта Диэлла «забеременела». Трансляция шла на его канале в соцсетях. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, сможет ли ИИ в дальнейшем развиться до такой степени, что сам будет решать, кого назначать и ставить на ту или иную политическую должность.

По словам Рамы, Диэлла беременна и ожидает 83 детей. Эти «дети» виртуального министра станут помощниками депутатов: они будут следить за ходом заседаний парламента, фиксировать происходящее и информировать законодателей о пропущенных обсуждениях и событиях. Как пояснила эксперт Бастрыкина, история с албанским ИИ-министром Диэллой — это пиар-проект на волне популярности нейросетей и поиска все новых ниш для их применения.

«Пристальное внимание к любым инфоповодам, сгенерированным искусственным интеллектом, показывает интерес к развитию этой технологии и ожидание неожиданных решений в результате “самостоятельного” мышления системы. Интеграция ИИ в политику будет осуществляться в том же объеме, что и в другие сферы», — заявила она.

По ее словам, со временем нейросеть действительно сможет взять на себя часть работы государственных управленцев, связанной с аналитикой и обработкой данных, формированием прогнозов и другими сферами, поэтому в будущем государственному аппарату понадобится меньше людей.

«В дальнейшем ИИ сможет помогать и в принятии кадровых решений о назначении тех или иных кандидатов на государственные должности. Но окончательный выбор по-прежнему будут делать люди», — заключила Бастрыкина.

