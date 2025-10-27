Нужно задуматься уже сейчас: с какими проблемами могут столкнуться зумеры при получении пенсии

Зумерам нужно работать официально не менее 15 лет, чтобы получать хорошую пенсию, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт отметила, что пенсии в России в ближайшее время не исчезнут, однако зумерам необходимо заранее задуматься о своих пенсионных накоплениях.

«Начнем с того, что пенсии в том понимании, которое мы имеем, платят далеко не во всех странах. А если и платят, то не все категории граждан попадают под эту выплату. Возьмем, к примеру, Китай. Практически 20% китайцев не могут рассчитывать на получение пенсий, поскольку не попадают под действие ни одной из пенсионных программ (например, жители сельских местностей)», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В Индии, продолжила она, на пенсионные выплаты могут претендовать только госслужащие, а это не более 12% представителей старшего возраста. В Таиланде, Филиппинах, Вьетнаме и ряде других стран ситуация аналогичная. Там на пенсионные выплаты могут рассчитывать только бюджетники или представители коммерческих фирм с госучастием.

«Кроме того, не думаю, что пенсии в России могут исчезнуть в ближайшее время. Соотношение между пенсионерами и трудоспособным населением меньше показателя ½. На фоне демографического спада данный разрыв может продолжаться. Вместе с тем, работающие граждане платят взносы, за счет которых и назначаются выплаты. Государство не пойдет на такой шаг, как «обнуление» накоплений граждан. Да и 39 статья Конституции Российской Федерации гарантирует нашим согражданам социальное обеспечение по возрасту», — добавила Проданова.

Вместе с тем, продолжила экономист, нельзя и отрицать тот факт, что чем раньше молодое поколение задумается о старости, тем больше у него будет времени и возможности накопить на ее достойное времяпровождение, используя наиболее комфортные и понятные инструменты приумножения капитала — вклады, накопительные счета, акции с паевыми инвестиционными фондами (ПИФы) и так далее.

«Главное, следовать четкому финансовому плану, а не жить в режиме жесткой экономии. Работать исключительно официально, ведь размер пенсии зависит от объемов отчислений в СФР. Нарабатывать стаж не менее 15 лет. Без 15 лет стажа и менее 30 ИПК размер пенсии будет минимальным. Такие граждане смогут рассчитывать только на социальную выплату», — заключила эксперт.

