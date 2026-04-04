Alfa Romeo Arna: история провального итало-японского сотрудничества 1980-х годов

В 1980 году Alfa Romeo заключила соглашение с японским автогигантом Nissan. Итальянское правительство одобрило сделку в надежде укрепить позиции национального бренда. Целью проекта было создание автомобиля, способного конкурировать с компактными хэтчбеками С-класса, напоминает интернет-портал kolesa.ru.

За основу взяли Nissan Pulsar/Cherry N12. Arna получила двигатели и трансмиссию от Alfasud, а независимую заднюю подвеску и тормоза — от Nissan. Производство началось в 1983 году на заводе в Пратола-Серра.

Увы, дизайн Arna оказался безликим и не соответствовал традициям Alfa Romeo. Управляемость и динамические характеристики были посредственными. Журналисты хвалили разве что эргономику, топливную экономичность и практичность, но рулевое управление и удовольствие от вождения вызывали разочарование. В итоге продажи резко обвалились.

К 1986 году финансовое положение Alfa Romeo стало катастрофическим. В 1987 году производство Arna прекратили, а альянс с Nissan расторгли. Японцы продолжили работу в Европе, создав подразделение в Великобритании.

Судьба Arna печальна: в 2000 году в Великобритании было зарегистрировано всего 341 экземпляр, а к 2018 году их осталось только три (один 1.2SL и два 1.5Ti), все со статусом «снят с регистрации». На этих машинах нельзя легально ездить по дорогам общего пользования. Впрочем, как отмечают эксперты, это вряд ли кого-то огорчает.

Ранее стало известно, что ГАЗ, УАЗ и таксопарк из «Москвичей» будут собирать в Южной Америке.