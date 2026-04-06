В ряде регионов России резко выросла стоимость полисов ОСАГО

В отдельных регионах России за последние месяцы значительно увеличилась стоимость полисов ОСАГО, сообщили « Известиям » в сервисе bip.ru. Наиболее заметный рост зафиксирован в Республике Ингушетия, где цена страховки с декабря выросла в 2,8 раза, а также в Новосибирской области, где стоимость увеличилась более чем вдвое. По данным сервиса, основанным на анализе 2,5 млн пользователей, в среднем по стране оформление ОСАГО для начинающих водителей стало дороже примерно на 14%.

Рост стоимости произошел после изменений, вступивших в силу 9 декабря 2025 года, когда Банк России расширил тарифный коридор для легковых автомобилей на 15% в обе стороны, а также в два раза повысил территориальный коэффициент для регионов, отнесенных к категории повышенного страхового риска.

В регуляторе пояснили, что повышение стоимости в этих субъектах связано с высокой убыточностью системы страхования и недостаточным объемом страховых премий для покрытия выплат. При этом по данным автоматизированной страховой системы за первые месяцы 2026 года рост оказался ниже, чем по декабрьским оценкам: в Новосибирской области он составил 42%, а в Ингушетии — 46%.

Согласно информации национальной страховой информационной системе, средняя стоимость полиса достигла 11,87 тыс. рублей в Новосибирской области и 8,8 тыс. рублей в Ингушетии.

В ЦБ подчеркнули, что повышение коэффициентов не означает автоматического роста цены для всех водителей. Страховые компании в первую очередь корректируют тарифы для клиентов с повышенным уровнем риска и неблагоприятной страховой историей.

На фоне ситуации регулятор уже инициировал дополнительный пересмотр коэффициентов. В опубликованном 19 марта проекте предлагается снизить показатель для Новосибирска с 3,12 до 2,34, а для Бердска — с 2,48 до 1,86. Окончательное решение, как отмечается, будет зависеть от дальнейшей динамики убыточности страхового рынка.

Ранее сообщалось какие 3 кредита могут уничтожить финансовое положение.