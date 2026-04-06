Эксперт рассказала, как включить кулич в рацион без набора веса

С точки зрения нутрициологии, пасхальный кулич относится к десертам с высокой энергетической плотностью. В составе продукта присутствуют рафинированная мука, сахар и жиры, поэтому даже небольшой кусок дает значительное количество калорий. В среднем 100 граммов кулича содержат около 300–400 ккал, что сопоставимо с полноценным приемом пищи, но не обеспечивает длительного чувства сытости, отметила « Газете.Ru » доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Она подчеркнула, что безопасная порция для здорового человека — 100–150 граммов кулича в день, что примерно соответствует одному среднему куску. Такая порция не приведет к набору веса при условии соблюдения общего суточного калорийного баланса.

Диетолог также обратила внимание на несколько правил потребления десерта. Во-первых, кулич лучше есть в первой половине дня, чтобы организм успел переработать углеводную нагрузку. Во-вторых, стоит избегать сочетания его с другими сладкими продуктами в тот же день — глазурью, конфетами или сладкими напитками. В-третьих, важно учитывать частоту употребления: если десерты в рационе появляются редко, даже несколько дней подряд с куличом в избытке могут повлиять на вес.

Лебедева отметила, что «диетические» варианты кулича, с пониженным содержанием сахара или заменой муки, лишь немного снижают калорийность, но не делают продукт принципиально менее калорийным. Главным ориентиром остается умеренность.

Таким образом, кулич не является запретным продуктом, а вопрос — в разумной порции. Один кусок в день в рамках сбалансированного рациона не нанесет вреда ни фигуре, ни здоровью, заключила диетолог.

