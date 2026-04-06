Названы регионы с самым высоким спросом на разливное пиво

В России ежемесячный объем потребления разливного пива достигает 66,5 млн литров, а средняя стоимость одного литра этого напитка составляет 165 рублей. Такие данные РИА Новости представили аналитики системы «Честный знак».

По оценке экспертов, на разливное пиво приходится 10,5% всего пивного рынка страны и около 11% совокупной выручки отрасли. Это означает, что данный формат продаж сохраняет заметную долю в общем потреблении алкогольной продукции.

Лидером по объему потребления разливного пива оказался Камчатский край. Там на каждую тысячу жителей приходится около 56 тыс. литров напитка, что эквивалентно 45% всех продаж пива в регионе.

На второй позиции находится Республика Хакасия, где показатель составил 39,5 тыс. литров на тысячу жителей, или 32% регионального рынка. Третье место заняла Томская область с объемом около 30 тыс. литров, что соответствует четверти общего объема продаж пива.

В пятерку регионов с наиболее высоким спросом также вошли Республика Коми и Курганская область, где показатели составили 18 тыс. и 14 тыс. литров соответственно.

Отраслевой эксперт Денис Пузырев отметил, что объем продаж напрямую зависит от регионального регулирования деятельности точек продажи разливного пива. По его оценке, в субъектах, где ограничения для так называемых «разливаек» минимальны, спрос остается выше.

Аналитики также зафиксировали, что свыше двух третей продаж приходится на бюджетный сегмент. Около 30% занимает средняя ценовая категория, тогда как доля дорогой продукции составляет лишь 1%.

За период с марта 2025 года по февраль 2026 года средняя стоимость разливного пива выросла примерно на 13%.

