Россиянам объяснили, какие красители нельзя использовать для пасхальных яиц

Для окрашивания яиц к Пасхе не рекомендуется использовать непищевые материалы, включая маркеры, фломастеры, гуашь, марганцовку и ткани с интенсивным красителем. Об этом « Газете.Ru » сообщила старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова.

По словам специалиста, даже целая скорлупа не обеспечивает полной защиты содержимого яйца. Через микропоры химические вещества способны проникать внутрь как в процессе варки, так и во время окрашивания, поэтому выбор красителя требует особого внимания.

Эксперт пояснила, что в составе маркеров и фломастеров присутствуют органические растворители и другие соединения, не предназначенные для контакта с пищей. В гуаши могут содержаться потенциально токсичные компоненты, включая фенол, а красители, выделяемые тканями и нитями, иногда содержат вещества, запрещенные для пищевого использования, в том числе соли тяжелых металлов.

Также специалист не советует применять перманганат калия, поскольку это вещество не относится к безопасным пищевым красителям.

Если яйца уже были окрашены непищевыми составами, их рекомендуют использовать исключительно как декоративный элемент праздничного оформления, не употребляя в пищу.

Для подачи на стол химик советует отдавать предпочтение натуральным красителям. В качестве безопасных вариантов она назвала луковую шелуху, свеклу, куркуму и листья шпината. Такие природные компоненты дают более мягкие оттенки, но полностью подходят для пищевого применения.

Кроме того, допускается использование синтетических пищевых красителей, если на упаковке есть соответствующая маркировка. При случайном попадании такого красителя на белок через трещину окрашенный участок достаточно удалить перед употреблением.

По словам специалиста, натуральные красители уступают синтетическим по яркости, однако остаются наиболее экологичным и безопасным вариантом для праздничного стола.

