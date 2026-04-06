В ОП РФ заявили о возможных нарушениях закона о рынке ценных бумаг со стороны Telegram

Мессенджер Telegram, по мнению представителей Общественной палаты РФ, может нарушать российское законодательство не только в области информационной безопасности и персональных данных, но и в сфере регулирования финансового рынка. Об этом ТАСС сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, Telegram предоставляет россиянам финансовые услуги без лицензий, что противоречит федеральному закону «О рынке ценных бумаг» и законодательству о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Эксперт отметил, что мессенджер в последние годы предлагает гражданам операции с акциями, валютой и криптовалютой через встроенный криптокошелек. Пополнение возможно как обычной валютой, так и цифровой, однако соответствующие лицензии российских регуляторов отсутствуют.

Машаров также обратил внимание, что Telegram фактически предлагает финансовые услуги наравне с онлайн-казино и ставками на спорт, создавая потенциальные риски для пользователей.

Он напомнил, что в Госдуме находится на рассмотрении проект федерального закона о регулировании криптовалют. После его принятия, по словам эксперта, появятся уполномоченные организации, имеющие право на проведение операций с цифровыми активами.

Машаров подчеркнул, что сервисы вроде криптокошелька в Telegram оставляют «окно возможностей» для граждан, которые используют платформу вне российской юрисдикции или с целью незаконной легализации средств, похищенных у граждан дистанционным путем, а также для финансирования терроризма или действий против конституционного строя.

